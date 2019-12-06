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Тарасенко заявила о выполненных шагах по выходу из допингового кризиса

Тарасенко заявила о выполненных шагах по выходу из допингового кризиса
Другие / Лёгкая атлетика 0

Временно исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко поделилась деталями разработки дорожной карты, которая сегодня, 6 декабря, была передана в Министерство спорта России.

«На разработку дорожной карты у нас было меньше недели, за это время мы проанализировали сделанное федерацией, учли ошибки, проработали конструктивные предложения коллег и специалистов, звучавшие ранее, начали коммуникацию с World Athletics, провели рабочие встречи с главой РУСАДА Юрием Ганусом, заместителем генерального директора агентства Маргаритой Пахноцкой и представителями Минспорта РФ.

Первоочередные шаги по выходу из допингового кризиса в карте отражены. К документу РУСАДА даны наши комментарии и предложения. Ждём комментариев Министерства спорта РФ», — цитирует Тарасенко официальный сайт ВФЛА.

В середине ноября независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Шляхтин позднее подал в отставку с поста президента ВФЛА.

22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления ВФЛА. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса.

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