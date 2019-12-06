Эксперт: история с ВАДА вновь повторяется перед Олимпиадой, что очень странно

Виктор Блажеев, руководитель группы независимых экспертов, исследовавших базу Московской лаборатории с российской стороны, считает, что Россия ответила на все вопросы ВАДА.

Сделала ли Россия всё необходимое для того, чтобы доказать свою непричастность к махинациям? Да. Мы чётко следовали дорожной карте, разработанной исполкомом ВАДА. Передали базу LIMS, raw-файлы, биологические пробы, на которые нам указали. Мы предлагали участвовать в расследовании, на каждой встрече сообщали, что готовы к сотрудничеству, но это было отвергнуто. На каждой встрече мы говорили, что готовы к сотрудничеству. В результате, выполнив все свои обязательства, получили такой результат.

Мой прогноз по решению исполкома ВАДА 9 декабря? Надеюсь, что исполком услышит нашу позицию и примет объективное решение, взвесив доказательства, предоставленные отделом расследований. Если решение будет не в нашу пользу, думаю, Российское антидопинговое агентство не согласится, и тогда ВАДА будет вынуждено идти в Спортивный арбитражный суд. Надеюсь, что он во всём разберётся, даст нам возможность ознакомиться со всеми материалами и сделает аргументированные выводы. Поэтому есть надежда на то, что Россия выиграет это дело в суде. Мы все очень переживаем, потому что история вновь повторяется перед Олимпиадой, что само по себе очень странно. Спортсмены могут оказаться без флага. Для ребят это очень сильный эмоциональный удар, который может повлиять на результаты», — приводит слова Блажеева RT.