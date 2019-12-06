Косторная побила мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при

Российская фигуристка Алёна Косторная установила новое лучшее в мире достижение в оценке за короткую программу в женском одиночном катании. За прокат короткой программы в финале серии Гран-при в Турине (Италия) Косторная получила 85,45 балла.

Предыдущее лучшее достижение в мире также принадлежало Косторной и было установлено на этапе Гран-при в Японии две недели назад. Тогда Алёна получила от судей 85,04 балла.

Косторная, которая проводит дебютный сезон среди взрослых, выиграла два этапа Гран-при. В отличие от других учениц Этери Тутберидзе, перешедших в этом сезоне из юниорок во взрослое фигурное катание, Алёна владеет тройным акселем, который успешно исполняет в короткой программе. Четверные прыжки в короткой программе у женщин запрещены.

Косторная открывала выступление одиночниц в короткой программе финала Гран-при.