Дин Лижэнь стал победителем финала Grand Chess Tour в Лондоне
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь стал победителем финала Grand Chess Tour, проходившего в Лондоне (Англия).
В заключительном матче Лижэнь одержал победу над французом Максимом Вашье-Лагравом. Третье место в итоге занял норвежец Магнус Карлсен, который победил представителя Армении Левона Ароняна.
Финал Grand Chess Tour проходил со 2 по 8 декабря. Организаторы использовали нокаут-систему. Каждый матч состоит из двух классических, двух быстрых и четырёх блиц-партий.
8 декабря проходили партии в быстрые шахматы. Первую партию выиграл китайский гроссмейстер, а во второй партии была зафиксирована ничья. Но в рапиде Дин Лижэнь был намного сильнее. В итоге он победил со счётом 15-5 и стал недосягаем для конкурента.
Чемпион мира Карлсен не сумел выйти в финал Grand Chess Tour
- 8 декабря 2019
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