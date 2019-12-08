Дин Лижэнь стал победителем финала Grand Chess Tour в Лондоне

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь стал победителем финала Grand Chess Tour, проходившего в Лондоне (Англия).

В заключительном матче Лижэнь одержал победу над французом Максимом Вашье-Лагравом. Третье место в итоге занял норвежец Магнус Карлсен, который победил представителя Армении Левона Ароняна.

Финал Grand Chess Tour проходил со 2 по 8 декабря. Организаторы использовали нокаут-систему. Каждый матч состоит из двух классических, двух быстрых и четырёх блиц-партий.

8 декабря проходили партии в быстрые шахматы. Первую партию выиграл китайский гроссмейстер, а во второй партии была зафиксирована ничья. Но в рапиде Дин Лижэнь был намного сильнее. В итоге он победил со счётом 15-5 и стал недосягаем для конкурента.