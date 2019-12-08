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МОК предложил России предоставить необработанные данные Московской лаборатории

МОК предложил России предоставить необработанные данные Московской лаборатории
Другие / Прочие виды спорта 0

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил российским властям предоставить необработанные данные Московской антидопинговой лаборатории, чтобы снять все вопросы о произведённых манипуляциях.

«Российским властям было предложено предоставить необработанные данные, которые подверглись манипуляциям. Предоставление полностью аутентифицированных необработанных данных обеспечит наконец полную справедливость. Виновные будут должным образом наказаны, а невиновное новое поколение чистых российских спортсменов будет полностью защищено от подозрений», — сообщает пресс-служба МОК.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации, заседание которого пройдёт 9 декабря, отстранить РУСАДА из-за того, что база данных Московской лаборатории подверглась изменениям перед передачей в январе 2019 года в ВАДА.

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