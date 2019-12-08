Бобровникова: Амброс по ходу второго тайма кричал мне: «Браво, рагацца»

Российская гандболистка Владлена Бобровникова, признанная лучшим игроком матча чемпионата мира со сборной Румынии (27:18), рассказала, как на победу реагировал главный тренер национальной команды Амброс Мартин. Также Бобровникова отказалась говорить о шансах россиянок на медали.

«Конечно, все мы максималисты, и каждая стремится к большой цели — победе на мировом первенстве. Но не загадываем наперёд, не задумываемся, на кого, например, можем попасть в полуфинале.

Живём сегодняшним, в понедельник начнём готовиться к игре с черногорками. С каждой победой обрастаем всё большей уверенностью. И она потом помогает выходить из непростых ситуаций и, допустим, превращать ничью после первого тайма в уверенную победу. В такие моменты и строится настоящая Команда.

Как реагировал главный тренер? По ходу второго тайма кричал мне по-итальянски: «Браво, рагацца!» (Браво, девушка. — Прим. «Чемпионата»). После игры Амброс выглядел очень довольным, хвалил девчонок. Но итоговые слова он обычно говорит на следующий день, во время общекомандного собрания. Хотя по всему было видно, что игра ему понравилась», — цитирует Бобровникову «Гандбол. Быстрый центр».