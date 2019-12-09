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Тренер московского «Динамо» прокомментировал победу в матче с «Сахалином» в ЧР

Тренер московского «Динамо» прокомментировал победу в матче с «Сахалином» в ЧР
Другие / Волейбол 0

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Ирина Фетисова прокомментировали победу в матче восьмого тура Суперлиги с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).

«Наша команда выглядит уже, конечно, увереннее, чем в начале сезона. Мы провели достаточно времени вместе, чтобы игроки сыгрались», — приводит слова Сукомела официальный сайт столичного клуба.

«В прошлых играх у нас неплохо всё получалось. В этом матче не совсем я довольна конкретно своей игрой, но мне очень нравится играть с Лорен Карлини – даже если что-то не получилось, она повторяет вновь», — сказала Фетисова.

Действующий чемпион занимает шестое место в турнирной таблице, «Сахалин» — пятое. 13 декабря «Динамо» сыграет с «Протоном-Саратов».

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