Хрычиков рассказал, при каких условиях можно восстановить РУСАДА

Начальник отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков прокомментировал санкции ВАДА в отношении России в связи с нарушениями антидопинговых правил.
Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях (major events). При этом ВАДА пока официально не объяснило, какие соревнования входят в эту категорию.
«У РУСАДА есть 21 день, чтобы определиться с подачей апелляции. Если РУСАДА не соглашается с решением, оно идёт в CAS. Если же РУСАДА согласится с решением, дальше будет ещё 21 день для других организаций, которые пострадали от этого решения: международные организации, ОКР.
Процедура ещё продолжается. Решение принято, а дальше уже вопрос в юридических аргументах. Я присутствовал на заседании, голосование было единогласным. Совет РУСАДА будет собираться на следующей неделе, 19-го числа, кажется.
Общий фон был стандартным. Сейчас есть 21 день на согласие или же несогласие РУСАДА. Какие чемпионаты мира нам удастся сохранить? Когда CAS примет финальное решение, оно вступит в силу. И с этого момента — четыре года. Маловероятно, что CAS примет решение в течение зимы. Пока решение не вступило в силу, все соревнования можно проводить.
На Евро решение не распространяется по причине того, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты и Олимпийские игры. Региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт. Следующая версия стандарта вступает в силу с 2021 года, там уже есть европейские чемпионаты.
Будет опубликован отчёт со всеми требованиями. Есть условие о восстановлении РУСАДА — сохранять независимость от внешних организаций и государственных структур. Если есть возможность передать многострадальную базу в ВАДА в целости и сохранности, это облегчит процесс восстановления. Это является одним из факторов более быстрого восстановления», — передаёт слова Хрычикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 9 декабря 2019
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