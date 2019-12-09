Тэйлор: россияне, которые докажут свою невиновность, не должны быть наказаны

Глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор прокомментировал решение исполкома организации единогласно поддержать применение санкций к России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Сегодня исполком принял сильное и однозначное решение. Будучи жёсткой по отношению к властям, эта рекомендация не наказывает невиновных и вместо этого повсеместно отстаивает права чистых спортсменов. Если спортсмен из России сможет доказать, что он не был вовлечён в институциональную допинговую программу, что его данные не были подвергнуты манипуляциям, что он проходил надлежащее тестирование до рассматриваемого события и что он соответствует любым другим принятым строгим критериям, то он сможет участвовать в соревнованиях.
У ВАДА в базе данных LIMS есть имена всех спортсменов, находящихся под подозрением, и благодаря кропотливому характеру расследования список включает спортсменов, чьи данные были изменены или даже удалены, в том числе 145 спортсменов из целевой группы атлетов, находящихся под наибольшим подозрением, и другие, не входящие в целевую группу.
Хотя я понимаю призывы к всеобщему отстранению российских спортсменов, независимо от того, связаны они с данными или нет, это была единодушная точка зрения комитета по соответствию, в который входит и спортсмен, что в этом случае те, кто сможет доказать свою невиновность, не должны быть наказаны. Я рад, что исполнительный комитет ВАДА согласился с этим», — приводит текст заявления Тэйлора официальный сайт ВАДА.
- 9 декабря 2019
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