Губерниев: всем чистым российским спортсменам надо достать языки из одного места

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на санкции ВАДА в отношении России за нарушение антидопинговых правил.
Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях (major events). При этом ВАДА пока официально не объяснило, какие соревнования входят в эту категорию.
«Сейчас всем чистым российским спортсменам нужно достать языки из одного места и начать усиленно высказывать свою позицию, делать это максимально публично. Надо грозиться судом, отстаивать правоту. Само по себе ничего не рассосётся.
Нужно использовать каждый шанс, писать в социальные сети, идти на радио и телевидение. А мы спортсменам готовы помочь. Чистые спортсмены, которые были в той же Корее, должны рассказывать о своих ожиданиях, стремлениях. Говорить, что коллективной ответственности не бывает. Все остальные могут сушить вёсла: никто никуда не поедет. Не молчать — наш единственный шанс. Спортсменам нужно вспоминать, что у них есть голова на плечах и речевой аппарат. Нужна позиция максимальной открытости», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 декабря 2019
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