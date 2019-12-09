Гарт: большинство российских спортсменов не представляют, за что их отстраняют

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт осталась разочарована решением ВАДА применить санкции в отношении РФ за нарушение антидопинговых правил.

Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

«Мы все расстроены. Наша федерация за последние годы стала очень успешной. У нас есть медали на чемпионатах мира, Европы, Кубке мира. Этот успех пришёл через тяжёлый труд тренеров и спортсменов. Конечно, конечной целью для них является гимн России на крупнейших турнирах. Конечно, мы будем вместе и будем решать, как быть с этой проблемой. Но мне очень жаль наших спортсменов. Им очень тяжело объяснить, за что их исключают. Пока что нас не слышат.

Я не знаю, кто входит в список этих 145 спортсменов. Считаю, что все наши спортсмены чистые. Могу ответить за свою федерацию — у нас таких случаев ещё не было. Все подозрения, которые падали на нас год назад, мы легко отбили в суде.

Не нужно опускать руки, нужно продолжать тренироваться. Мы пока что участвуем в международных турнирах, а потом выработаем совместную позицию и будем думать, как дальше жить. Надежда на CAS есть. Очень надеюсь, что удастся обжаловать решение. Большинство спортсменов даже не представляют, за что их отстраняют. Уверена, все действующие спортсмены чистые. Отстранять их — крайняя несправедливость", — сказала Гарт в эфире телеканала «Россия 24».