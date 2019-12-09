Ганус объяснил, как санкции ВАДА сказались на положении РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал санкции в отношении России, за которые проголосовал исполком ВАДА, и оценил положение РУСАДА.
«Впервые в истории мирового антидопингового движения применяются жёсткие последствия в отношении такой большой юрисдикции, как Россия.
Исполком согласился с тем, что доказательства указывают на то, что работа РУСАДА эффективна для содействия борьбы с допингом. Исполнительный комитет принял рекомендацию не навязывать специальный надзор или ограничения антидопингового действия РУСАДА в течение четырёх лет. РУСАДА осталось в полном режиме, лишилось только технического соответствия.
С сентября прошлого года мы работали в режиме обусловленного соответствия, которое предполагает поддержание нашего соответствия выполнением двух условий: доступ к Московской лаборатории, передача электронной базы до 31 декабря 2018 года и передача фактических данных по списку для проверки до 30 июня 2019 года. ВАДА имеет право на перепроверку проб. Спортивные власти и лаборатория ограничивали доступ ВАДА, нарушая конвенцию ЮНЕСКО и права ВАДА. Формально все требования были выполнены. К сожалению, проверка установила, что данные были изменены.
Другие страны гордятся своими антидопинговыми агентствами. Считаю, что Россия тоже могли бы гордиться РУСАДА. У нас сильная команда. Независимость РУСАДА сохраняется, никакие посторонние организации не вмешиваются в нашу работу.
Нашему спорту нужны новые лидеры. Мы используем старые подходы, которые опускают наш спорт", — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 9 декабря 2019
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