Василий Титов: ВАДА не привело ни единого объективного доказательства

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отметил, что ВАДА при введении санкций в отношении РФ за нарушение антидопинговых правил не привело ни одного убедительного доказательства вины российской стороны.
Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
«Я считаю эти решения необъективными, необъяснимыми. Они слишком предвзяты и политизированы. Они наказывают Россию как государство, которое вмешивалось в историю с допингом, не приведя ни единого объективного доказательства.
Были рассуждения спортсменов, журналистов, но не тех, кто этим занимается. Как они собирали эту информацию и так далее. ВАДА — абсолютно непрозрачная организация. Для меня все эти механизмы непонятны. Наказывают страну и всех чистых спортсменов. Почему это должно быть справедливо?" — цитирует Титова РИА «Новости».
- 9 декабря 2019
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