Международный паралимпийский комитет поддержал решение ВАДА

Международный паралимпийский комитет отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«Люди, которые несут ответственность за манипулирование данными Московской лаборатории, сделали всё, чтобы подорвать принципы чистого спорта, принципы, которые поддерживает весь мир. Они проявили неуважение к спортивному движению. Правильно, что виновные наказаны.

Россия может подать апелляцию на решение ВАДА в Спортивный арбитражный суд. Только после этого рекомендации ВАДА вступят в силу. Наша организация пока не может действовать, пока нет окончательного решения», — говорится в заявлении пресс-службы Международного паралимпийского комитета.