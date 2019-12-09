Колобков: результаты проб российских спортсменов соответствуют другим странам

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию на четыре года от международных соревнований. Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх только в нейтральном статусе, как это было на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Поедут ли на Олимпийские игры спортсмены, которые докажут свою чистоту? Я бы не стал сравнивать разные ситуации, перед Пхёнчханом и перед лёгкой атлетикой. У нас сейчас никто не поражён в правах, кроме ВФЛА. Все условия дорожных карт выполнены. После мониторинга РУСАДА их работа признана успешной. Со стороны законодательства к ним нет вопросов. Наши спортсмены тестируются не меньше, а то и больше другие. Результаты положительных проб соответствуют другим странам», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 9 декабря 2019
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