Родченков: как теперь российские спортсмены смогут доказать свою невиновность?

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков прокомментировал решение организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. По словам Родченкова, фальсификация данных очернила всех российских спортсменов.

«Уникальная база данных из Московской лаборатории была фальсифицирована. Огромное количество файлов было уничтожено. Как после этого можно говорить о существовании чистых спортсменов из России, если важнейшие данные потеряны?

Россия сама себе вырыла могилу и лишила шансов любых чистых российских спортсменов участвовать в соревнованиях. Если эти файлы были уничтожены, как какой-либо спортсмен может доказать свою невиновность?» — цитирует Родченкова Inside the Games.