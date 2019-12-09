Обнародован шорт-лист конкурса спортивно-технологических стартапов CSTSC (Continental Sport Tech Startup Challenge). Конкурс проходит в рамках Национальной независимой премии в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными проектами BISPO AWARDS 2019. В шорт-лист вошли 32 стартапа, создающих инновационные решения для спортивного рынка.

По словам управляющего партнёра STIG Дмитрия Масленникова, эти проекты и разработки имеют огромный потенциал, а некоторые из них изменят спортивный рынок в ближайшие годы.

Всего на конкурс было подано 182 заявки на участие. Партнёры конкурса, среди которых представители ведущих компаний и брендов, таких как КХЛ, Олимпийский комитет России, Российский футбольный союз, PwC, Nielsen, ПариМатч, выбрали наиболее перспективные из них. До 10 декабря 2019 года завершится отбор победителей проектов. Стартапы поборются за возможность реализовать свои решения в крупнейших компаниях, связанных со спортивной индустрией. Объявление результатов состоится 11 декабря 2019 года в рамках церемонии награждения Национальной независимой премии BISPO AWARDS 2019.