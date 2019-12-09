Валуев призвал депутата Миронова не пиариться на решении ВАДА

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на призыв лидера «Справедливой России» Сергея Миронова провести парламентское расследование по итогам решения Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию на четыре года от международных соревнований. Миронов заявил, что к наказанию России привело бездействие спортивных чиновников.

«Давайте не будем устраивать политический пиар на таких событиях. Миронову, если он так болеет за российский спорт, это расследование нужно было инициировать гораздо раньше, когда вся эта история закрутилась. Раз он этого не сделал, значит ему не настолько было это интересно.

Мы должны выполнять договор. Мы его подписали. Так что мы останемся на четыре года без чемпионатов мира и Олимпиад. Причём с невозможностью подавать заявки на соревнования. Если только иное решение после апелляции не будет принято. Нет, это не может быть справедливым хотя бы даже по той простой причине, что это могло касаться отдельных спортсменов, но целые страны никто не отлучал от спорта! Так что это очень политическая история», — цитирует Валуева «Национальная служба новостей».