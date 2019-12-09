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Глава РУСАДА: у России нет шансов оспорить решение ВАДА

Глава РУСАДА: у России нет шансов оспорить решение ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, поделился мнением о возможной апелляции. Россия может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде, но Ганус не верит, что что-то можно изменить.

«Многие ожидали более мягкого решения? Это спортивные власти предлагали такую повестку. Я никогда не говорил о более мягких санкциях. Всё, что произошло, произошло предсказуемо. Это всё прописано в документах, ВАДА опиралась на это. Нечего даже добавить.

Есть ли шанс оспорить это решение? Нет, этого шанса нет. Можно делать всё что угодно, но практика такова: это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу. Доказано, что в базе допинг-проб есть изменения, которые были сделаны в декабре 2018-го — январе 2019-го», — цитирует Гануса «Медуза».

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