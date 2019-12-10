В FIS объяснили, каких соревнований может быть лишена Россия

Международная федерация лыжного спорта выступила с заявлением по поводу решения исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«FIS принимает решение исполкома ВАДА о признании РУСАДА не соответствующим кодексу, и оценит санкции с целью принятия определённых шагов в соответствии с обязательствами FIS как подписанта Всемирного антидопингового кодекса. Как подчёркивалось на Олимпийском саммите, санкции должны соответствовать правилам природной справедливости и уважать права человека.

«Крупнейшие соревнования» (major events), упомянутые в решении ВАДА, включают чемпионаты мира FIS, как определено во Всемирном антидопинговом кодексе. В настоящее время у FIS нет чемпионатов мира, доверенных России, однако Россия претендует на проведение чемпионатов мира FIS по фристайлу и сноуборду 2025 года. По этому вопросу появятся уточнения в процессе апелляции. У РУСАДА есть 21 день для обжалования решения, и FIS не предпримет никаких действий до этого времени.

Что касается участия российских спортсменов и официальных лиц в чемпионатах мира FIS, то после вступления решения в силу FIS будут следовать определённым критериям допуска и отстранения, указанным в решении ВАДА. Это будет применяться к чемпионатам мира FIS в период с 2021 по 2023 год.

FIS стремится обеспечить защиту прав невиновных российских спортсменов, как подчёркивает ВАДА в своём решении, и новое поколение сможет продемонстрировать чистое будущее российского спорта без допинга", — говорится в заявлении.

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