Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Газзаев: произошедшее на ОИ-2018 не стало уроком для наших спортивных чиновников

Газзаев: произошедшее на ОИ-2018 не стало уроком для наших спортивных чиновников
Другие / Прочие виды спорта 0

Заместитель главы Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, призвал спортивных чиновников обжаловать вынесенные санкции. Также бывший тренер сборной России по футболу и ЦСКА возложил вину на спортивные организации страны.

«Если бы была консолидированная позиция Минспорта, РУСАДА и федераций, то мы бы не попали в такую ситуацию. Конечно же, сейчас нужно обжаловать это решение в судебных инстанциях. Флаг нам уже точно не вернут. Да и гимн. То же самое мы уже испытали в Корее. Это было унижение, обида, но мы прошли это. Думаю, это должно было стать уроком для наших спортивных чиновников, но не стало. Поэтому надо бороться», — сказал Газзаев в эфире телеканала «Россия 24».

Газзаев: лишение флага и гимна — настоящее унижение для страны. Это неприемлемо
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019