Газзаев: произошедшее на ОИ-2018 не стало уроком для наших спортивных чиновников

Заместитель главы Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, призвал спортивных чиновников обжаловать вынесенные санкции. Также бывший тренер сборной России по футболу и ЦСКА возложил вину на спортивные организации страны.
«Если бы была консолидированная позиция Минспорта, РУСАДА и федераций, то мы бы не попали в такую ситуацию. Конечно же, сейчас нужно обжаловать это решение в судебных инстанциях. Флаг нам уже точно не вернут. Да и гимн. То же самое мы уже испытали в Корее. Это было унижение, обида, но мы прошли это. Думаю, это должно было стать уроком для наших спортивных чиновников, но не стало. Поэтому надо бороться», — сказал Газзаев в эфире телеканала «Россия 24».
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