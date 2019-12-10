Британский паралимпиец: нужно добиться, чтобы Россия была наказана по полной
Призёр Паралимпийских игр 2016 года в тяжёлой атлетике британец Али Джавад, входящий в комиссию спортсменов Британского антидопингового агентства, считает, что санкции, принятые исполкомом ВАДА в отношении России, являются слишком мягкими. За манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории Россия была отстранена от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года.
«Чтобы защитить следующее поколение российских спортсменов, нам нужно добиться того, чтобы Россия и система были наказаны по полной.
Нам нужны значимые перемены, а какой посыл в данном случае мы даём будущему поколению? Такой, что в случае обнаружения государственной системы допинга мы отреагируем мягко", — приводит слова Джавада BBC.
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