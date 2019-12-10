Тренер российских гандболисток: не думаем о финале ЧМ, наперёд не загадываем

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Черногории (35:28). Россиянки досрочно вышли в полуфинал турнира.

«Тяжёлый получился матч, особенно в первом тайме. Мы излишне нервничали и слишком торопились, поэтому долгое время не могли создать преимущество в счёте. Потратили много энергии, но времени на восстановление практически нет, потому что следующая игра уже завтра. Думаю, что придётся больше использовать игроков со скамейки, которые сохранили силы.

Мысли о финале? Мы строим наш путь на турнире и получаем то, чего хотим сейчас — наслаждение каждой игрой и каждой победой. Конечно же, мы удовлетворены результатами, но идём от игры к игре и наперёд не загадываем.

Ничего особенного не вижу в том, что следующим соперником станет Испания, да, мы сыграем против страны, где я родился, и против некоторых моих бывших игроков. Но, во-первых, во многих командах есть мои бывшие игроки, а во-вторых, сейчас я сражаюсь на стороне России, несмотря на то, что родился в Испании. Мои ботинки сейчас стоят на российской стороне, поэтому буду играть на победу», — цитирует Мартина ТАСС.