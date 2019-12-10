Россияне без допингового прошлого будут выступать в Международной лиге плавания

Российские пловцы без допингового прошлого смогут продолжить выступление в Международной лиге плавания (ISL), сообщил управляющий директор лиги Андреа де Нино. Накануне, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской лаборатории.
«Наши правила просты: если в прошлом были отстранения, допинг-инциденты, то спортсмен не может принимать участие в Международной лиге плавания. Это касается всех спортсменов из всех стран мира. Российские пловцы, которые выступают в лиге в этом сезоне, смогут продолжить это делать. Участие тех же Климента Колесникова, Антона Чупкова, Евгения Рылова не подлежит сомнению.
У нас международная лига, спортсмены выступают здесь по клубному принципу, и если это чистый спортсмен без допинг-прошлого, независимо от того, какой он национальности, россиянин или представитель другой страны, он имеет право стартовать и будет стартовать», — цитирует де Нино РИА «Новости».
- 10 декабря 2019
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