Глава ФТАР: цель ВАДА — морально унизить Россию и её спортсменов

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов не согласен с решением Всемирного антидопингового комитета (ВАДА) запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет. По его мнению, эти санкции носят в том числе и политические мотивы.
«Россия — не самый злейший нарушитель антидопинговых правил, существует масса стран и ситуаций, которые говорят о том, что запрещённые препараты — проблема всего спорта. Но именно Россия оказалась в центре внимания по ряду причин. Есть несколько способов, чтобы оказать на неё давление, один из них — через социальные области, в том числе спорт. Очевидно, кого-то не устраивает, что она позиционирует себя как страна со своим взглядом и мнением.
Основной целью ВАДА было морально унизить спортсменов и страну. Не думаю, что чувства простых болельщиков отличаются от того, что ощущают спортсмены, выходя на помост, так как они также являются гражданами своей страны. Они сильные, поэтому продолжат тренироваться в любых условиях. Наши атлеты готовы защищать честь своей страны даже под нейтральным флагом. Думаю, они вынесут и этот удар, хотя ситуация эта, безусловно, неприятная.
Есть две крайности: либо не делать ничего, либо всё разрушить. Истина находится посередине. Для того чтобы её найти, нужно поставить точный диагноз. Только тогда мы будем знать, что делать. Потому что с плохим можно уничтожить что-то хорошее. Нужно сделать глубокий анализ, начать постепенное восстановление нашего имиджа и позволить спорту развиваться дальше», — приводит слова Агапитова RT.
Решение ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований связано с махинациями данных Московской антидопинговой лаборатории.
- 10 декабря 2019
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