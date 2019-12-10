Россиянка Горячкина выиграла у Дзагнидзе в седьмом туре этапа Гран-при ФИДЕ
Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу над грузинкой Наной Дзагнидзе в партии седьмого тура этапа Гран-при ФИДЕ. Соревнования проходят в Монако.
Горячкина, игравшая белыми фигурами, завершила партию после 53-го хода.
Ещё одна россиянка Валентина Гунина белыми проиграла Пиа Крамлинг из Швеции. Другая представительница России Александра Костенюк чёрными уступила соотечественнице Екатерине Лагно.
После семи туров в турнирной таблице лидируют Горячкина и Хампи Конеру из Индии, набравшие по пять очков. Далее расположилась представительница Индии Харика Дронавалли (4,5 очка).
Этап Гран-при ФИДЕ в Монако завершится 15 декабря. В 2020 году пройдут ещё два этапа серии — в Лозанне (1-20 марта) и на Сардинии (20 мая — 10 июня).
Шахматистка Горячкина догнала лидера на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако
- 10 декабря 2019
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