Норвежский журналист: решение ВАДА — победа гордой спортивной нации Путина

Норвежский журналист Ян Салтведт в своей колонке на сайте NRK выразил мнение, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о запрете на участие в крупных международных соревнованиях не было суровым по отношению к России.



«Россия получила наказание, которое и должна была получить. Без особых репрессий. По своей форме оно кажется категоричным — четырёхлетний запрет на участие в соревнованиях. Но смысл его остаётся крайне расплывчатым. И тут не надо быть никаким заговорщиком, чтобы считать это фактической победой гордой спортивной нации Путина.

Действующие спортсмены, которые не замешаны в допинг-скандале, могут участвовать под нейтральным флагом в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Для них даже не будет последствий в повседневных выступлениях на Кубках мира», — написал Салтведт.

Он также затронул тему участия россиян в легкоатлетических соревнованиях. И вспомнил высказывания Марии Ласицкене, критиковавшей руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Международная лёгкая атлетика — это тот вид, где россияне были наказаны давно и сурово. Ещё в ноябре 2015 года Международная федерация лёгкой атлетики (IAAF) дисквалифицировала страну и затем продлевала своё решение 10 раз.

Теперь на легкоатлетических аренах всего мира как минимум четыре года не будет российских флагов. Мария Ласицкене, например, которая этим летом сильно критиковала работу по борьбе с допингом в её родной стране, уже говорит, что готова переехать тренироваться за границу. Туда, где на самом деле верят в допинг-контроль. Вряд ли она станет единственной. Но лёгкая атлетика в данном случае — это исключение в ряду санкций против России», — добавил журналист.