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Зеппельт: Путин и Бах — лучшие друзья навсегда?

Зеппельт: Путин и Бах — лучшие друзья навсегда?
Зеппельт: Путин и Бах — лучшие друзья навсегда?
Другие / Прочие виды спорта 0

Журналист-расследователь Хайо Зеппельт, комментируя ситуацию с отстранением России от международных соревнований на четыре года, иронично отозвался о позиции президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Зеппельт сравнил комментарии Баха со словами президента России Владимира Путина.

«Лучшие друзья навсегда? ;-) Путин + Бах в 2019 году выступают против коллективных санкций в отношении России. Путин: «Любое наказание должно быть индивидуальным, должно быть основано на том, что сделал конкретный человек. Бах: «Принцип индивидуальной юстиции, при котором каждый человек несёт личную ответственность, должен быть превыше всего», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

Всемирное антидопинговое агентство приняло решение о введении новых санкций в отношении российского спорта из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

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