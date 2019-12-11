Поздняков: впереди у России большая работа по возвращению доверия
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков призвал спортивных чиновников провести комплексную работу после решения Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
«Ситуация беспрецедентная, и от нас она требует защиты прав честных и чистых спортсменов. Сейчас много эмоций, но я убеждён, что у нас есть всё для защиты наших атлетов. Мы продолжаем плановую подготовку к Олимпийским играм и крупным соревнованиям. Впереди большая работа по восстановлению и возвращения доверия. Вызов от ВАДА требует от нас комплексной работы», — цитирует Позднякова РИА «Новости».
На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены смогут выступить лишь в нейтральном статусе.
Поздняков: наказание без доказательств становится новым стандартом санкций
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