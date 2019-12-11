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Поздняков: впереди у России большая работа по возвращению доверия

Поздняков: впереди у России большая работа по возвращению доверия
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков призвал спортивных чиновников провести комплексную работу после решения Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«Ситуация беспрецедентная, и от нас она требует защиты прав честных и чистых спортсменов. Сейчас много эмоций, но я убеждён, что у нас есть всё для защиты наших атлетов. Мы продолжаем плановую подготовку к Олимпийским играм и крупным соревнованиям. Впереди большая работа по восстановлению и возвращения доверия. Вызов от ВАДА требует от нас комплексной работы», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены смогут выступить лишь в нейтральном статусе.

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