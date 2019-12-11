Игрока казанского «Зенита», арестованного за домогательства, выпустили под залог

Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет, которого арестовали по обвинению в сексуальных домогательствах, выпущен под залог в размере $ 50 тыс., сообщает Globo Esporte.

Спортсмен был задержан в Бразилии после завершения клубного чемпионата мира. Во время вечеринки он шлёпнул 29-летнюю женщину по ягодицам, и та обратилась в полицию. Нгапет подтвердил случившееся, но сказал, что просто перепутал женщину со своей знакомой. Эрвин рассказал, что принёс женщине извинения, но они не были приняты.

Фото доступно в «твиттере» Globo Esporte.

По словам Дино Миральи, адвоката Нгапета, Эрвин признал, что совершил большую глупость. В ходе слушания было объявлено, что у волейболиста не будет никаких ограничений в передвижении и он сможет 11 декабря присоединиться к команде, которая сегодня проведёт матч Лиги чемпионов в Бельгии.