Матвиенко: наши атлеты опять хотят ночных проверок на допинг?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от крупнейших международных соревнованиях на четыре года.
«Оцениваю это решение как не правовое и не олимпийское. ВАДА организовало мощную атаку на Россию — есть случаи применения допинга в других странах, но почему-то обвиняют и беспримерно наказывают в основном нашу страну. Спорт должен быть чистым не только от допинга, но и от политики.
Сейчас нам выдвинули очередные претензии. Причём хотят наказать спортсменов, которые в 2015 году ещё даже не начинали олимпийскую карьеру! Почему такое предвзятое отношение к России? В данном случае не может быть коллективной ответственности.
ВАДА — это не инквизиция. Наши атлеты уже проходили через избыточные требования — ночные проверки на допинг и прочее. Хотят опять? Это неприемлемо по отношению к великой спортивной державе России, которая вносит огромный вклад в развитие олимпийского движения. Посмотрим, насколько суд независим в своих решениях", — приводит слова Матвиенко «Парламентская газета».
Санкции в отношении России были введены в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.
- 11 декабря 2019
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