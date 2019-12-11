ВФЛА утвердила отставку Борзаковского с поста вице-президента организации

Сегодня, 11 декабря, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) состоялось заседание президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). По его итогам была утверждена отставка Юрия Борзаковского с поста вице-президента организации. Об это сообщает официальный сайт ВФЛА.

Борзаковский занимает пост главного тренера сборной России с 2015 года. Пост вице-президента ВФЛА он занимал с декабря 2016 года.

По словам самого Борзаковского, его решение об уходе с поста вице-президента было вызвано «продолжающейся непрозрачностью действий руководства ВФЛА» и его несогласием «с принимаемыми решениями и осуществляемыми действиями».



ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за ряда допинговых нарушений российским легкоатлетами.