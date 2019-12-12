Глава РУСАДА назвал Родченкова допинговым преступником

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал об отношении к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, а также прокомментировал информацию о том, что система данных лаборатории взламывалась из США.
«Григорий Родченков является допинговым преступником. То, что творилось в Московской лаборатории, переходило все рамки закона. Это понятно. Другое дело, что при этом Григорий Родченков пошёл на сделку со следствием и является информатором. Нынешний статус Родченкова — это информатор, с которым работают для установления всех обстоятельств дела. И мы работаем с информаторами. Если мы хотим разобраться в причинах, то должны знать — кто, что и зачем.
Парадокс заключается в том, что он же ещё и орденоносец. После Сочи он получил медаль или орден. Но с ним сейчас идёт работа как с информатором. Просто жаль, что не наши власти начали с ним эту работу.
Я слышал, что в течение 2016 года были входы из-за границы в базу данных, в течение длительного времени был открыт внешний доступ. Для меня это было крайне странно, потому что я знаю, как проходят выемки документов и работа правоохранительных органов. Обычно такого не допускается. Это было, но это не играет ключевой роли. Ключевую роль играли изменения, которые были внесены в январе 2019 года и декабре 2018-го», – сказал Ганус в интервью программе «Нелёгкая атлетика».
9 декабря Россия была отстранена на четыре года от крупнейших международных соревнований в связи с махинациями с данными Московской лаборатории.
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