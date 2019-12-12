Ганус — о высказывании Дмитрия Медведева про санкции ВАДА: его подставили

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал высказывание премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что санкции ВАДА ему напоминают «бесконечный антироссийский сериал».

«Проблема наших спортивных властей заключается в том… Президент не пользуется Интернетом, у Дмитрия Анатольевича также масса других приоритетов, связанных со стабилизацией экономического состояния страны. Проблема заключается в том, что информация, которая даётся наверх — премьеру и президенту, она не всегда соответствует действительности, поэтому такие выводы делаются.

Изменения в базе данных не только откинули наш спорт даже не на четыре года, а не десятилетия, но они ударили и по репутации верховной власти, президента. Дмитрий Анатольевич выступил на основании той информации, которую ему дал министр, окружающие лица, может, вице-премьеры. Но они просто подставили премьер-министра Медведева. Так же, как подставили Лаврова и Захарову.

Это наша внутренняя проблема, это уже зафиксировано. С той стороны работали не ботаники, при всём уважении к этой профессии. В отделе расследований ВАДА работают высокопрофессиональные лица", — сказал Ганус в интервью программе «Нелёгкая атлетика».

9 декабря Россия была отстранена на четыре года от крупнейших международных соревнований в связи с манипуляциями с данными Московской лаборатории.