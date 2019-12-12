Тренер российских гандболисток: на ЧМ ни у кого нет большого преимущества

Олег Киселёв, помощник главного тренера сборной России Амброса Мартина, поделился ожиданиями от полуфинального матча с Нидерландами на чемпионате мира по гандболу. Встреча начнётся завтра, 13 декабря, в 11:30 мск.

«На чемпионате мира остались четыре лучшие команды. Все показывают гандбол очень хорошего уровня. Все четыре команды – фавориты. Не вижу, что у кого-то есть большое преимущество. Полуфинал – это всегда психологическая и физическая нагрузка. Это только одна игра, и нельзя говорить, кто фаворит – надо просто выходить и полностью выкладываться на площадке», – цитирует Киселёва официальный сайт Федерации гандбола России.

Сборная России — единственная команда на нынешнем чемпионате мира, не потерпевшая пока ни одного поражения. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.