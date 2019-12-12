Набутов: раньше во всём были виноваты капиталисты, теперь – проклятый Запад

Известный телекомментатор и журналист Кирилл Набутов выразил мнение, что если после санкций ВАДА российские спортсмены захотят сменить гражданство, то в этом не будет ничего удивительного.

«Я считаю, если кто-то может таким образом получить право выступать на Олимпиаде, то флаг ему в руки – причём той страны, которая согласится его принять. Человек не должен страдать здесь. Тем более страдать за поступки людей, который вообще никаким образом к нему не причастны.

Бывает ситуация, когда спортсмен не слушает своего тренера. Дурака валяет. Правда, такое всё реже и реже бывает. Сегодня спортсмены – не орангутанги из клетки, это разумные люди, которые перемещаются по миру, ориентируются в иностранных языках, читают СМИ, всё знают. Но подходы наших чиновников, которые отвечают в стране за спорт, напоминают мне взгляды тех людей, которые готовились в начале ХХ века победить Японию в войне. Кричали, что мы сейчас закидаем шапками этих жёлтых макак, потому что они такие дохлые, что даже винтовку не могут поднять. Были плакаты, изображавшие уральских казаков, которые папахами разгоняли толпы трусливых японцев. Они же идиоты, эти жёлтые макаки, правильно? Так тогда думали. А когда столкнулись с японской армией, оказалось, что она на полпоколения впереди по технической оснащённости. Получили то, что получили.

Сейчас то же самое происходит в мозгах у многих. Всё это «замешивается» на очень плохой сорт патриотизма, называемого «квасной» – когда все вокруг козлы, а Россия хорошая. Раньше говорили, что во всём виноваты капиталисты. Сейчас говорят, что виноват проклятый Запад», – приводит слова Набутова «Спорт день за днём».

Набутов: скандал с ВАДА? Это уверенность России, что на авось всегда проскочим