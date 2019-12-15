Косторная — о фото в Госдуме: почему бы и нет
Российская фигуристка Алёна Косторная, с мировым рекордом выигравшая финал Гран-при в Турине (Италия), поблагодарила болельщиков за поддержку.
«Спасибо моим тренерам, родителям и всем, кто переживал за меня. Ваша поддержка очень важна», — написала Косторная.
Спортсменка посетила Государственную думу Российской Федерации, где сделала фото.
«Почем бы и нет?» — подписала снимок фигуристка.
Фото доступно на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».
Алёна стала победительницей финала Гран-при. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд — 247,59 балла. Второе место заняла Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу, но по сумме ей не удалось опередить Косторную. Тройку призёров замкнула Александра Трусова.
Российские фигуристки исполнили гимн страны на пьедестале финала Гран-при. Видео
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