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Косторная — о фото в Госдуме: почему бы и нет

Косторная — о фото в Госдуме: почему бы и нет
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная, с мировым рекордом выигравшая финал Гран-при в Турине (Италия), поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Спасибо моим тренерам, родителям и всем, кто переживал за меня. Ваша поддержка очень важна», — написала Косторная.

Спортсменка посетила Государственную думу Российской Федерации, где сделала фото.

«Почем бы и нет?» — подписала снимок фигуристка.

Фото доступно на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Алёна стала победительницей финала Гран-при. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд — 247,59 балла. Второе место заняла Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу, но по сумме ей не удалось опередить Косторную. Тройку призёров замкнула Александра Трусова.

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