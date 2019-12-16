Тренер московского «Динамо» прокомментировал разгромную победу в матче Суперлиги

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Екатерина Раевская прокомментировали победу в матче девятого тура Суперлиги с «Протоном-Саратов» со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:18).

«У команды был хороший настрой. С этой игры начинается второй круг. В первый раз мы проиграли «Протону» на выезде, поэтому нам было важно показать отличный результат. Мы решили, что будет играть Марина Бабешина, и она хорошо выполнила тренерские установки. С Лорен также всё хорошо. У нас две отличные связующие. Можно сказать, что у нас есть хорошая взаимозаменяемость игроков на разных позициях», — цитирует Сукомела официальный сайт клуба.



«Мы очень хорошо работали, настраивались на эту игру. Довольны результатом. Может и кажется по счёту, что всё было очень просто, но это как раз и есть результат нашей подготовки. Мы набрали хорошую форму, чувствуем себя гораздо увереннее. Сейчас будем готовиться к игре во Франции в Лиге чемпионов, остаётся один день на подготовку, потом опять выездные игры. В какой сейчас мы форме, окончательно покажет Кубок России», — сказала Раевская.

Действующий чемпион занимает пятое место в турнирной таблице первенства Суперлиги.