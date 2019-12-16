Российские рапиристки выиграли золото этапа Кубка мира во Франции

Женская сборная России по фехтованию на рапирах победила в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Сен-Море (Франция). В финале россиянки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина сломили сопротивление команды Италии со счётом 42:41.



В противостоянии за бронзу сборная Японии победила венгерок — 45:32.



В личном турнире Дериглазова стала бронзовым призёром, уступив в полуфинале итальянке Мартине Батини со счётом 14:15. Победительницей соревнований стала итальянка Аличе Вольпи, которая в финале одолела Батини — 15:10.

В конце ноября женская сборная России по фехтованию на рапирах стала серебряным призёром командного турнира на этапе Кубка мира в Каире (Египет).