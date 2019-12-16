Дегтярёв: в Госдуме нет места допингерам

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв выразил уверенность в том, что спортсмены с допинговым прошлым на должны занимать должности в органах власти.



«Я положительно отношусь к тому, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не могли занимать должности в органах власти. Обманщикам не место в нашем обществе. Пусть занимаются где-нибудь в другом месте. В Государственной думе нет места допингерам. Если ты получил призовые, квартиру, машину за победы, а потом оказалось, что ты допингер, то будь добр верни всё это», — приводит слова Дегтярёва РИА «Новости».



9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на 4 года за махинации с данными Московской лаборатории.

Роднина назвала виновных в отстранении России