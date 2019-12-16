Дегтярёв — об альтернативных Играх в России: это смешно

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв отреагировал на предложение провести в стране альтернативные Игры в свете отстранения России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Я не осуждаю выступление под нейтральным флагом. Я понимаю наших спортсменов, я сам спортсмен, 12 лет занимался фехтованием. Проводить альтернативные соревнования — это смешно, от нас этого и ждут. Если убрать в сторону то, что мы сами подставились, что были те, кто ел допинг и кого ещё поймаем и накажем, то сам наезд на российский спорт возмутителен. Русофобия используется политиками в ведении гибридной борьбы с нами.
Думаю, что выбираться из этого допингового скандала будем 10 лет. Столько времени уйдёт на восстановление наших позиций, доверия в мировом спорте. В 2030-м всё восстановим, это мой прогноз», — цитирует Дегтярёва РИА «Новости».
Альтернативные Игры в России ранее проходили во время зимней Олимпиады 2018 года. В соревнованиях участвовали спортсмены, не получившие от МОК допуска на Олимпийские игры в Пхёнчхане в нейтральном статусе.
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