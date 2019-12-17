Тренер сборной России: Трефилов за счёт ругани вытаскивал, а Мартин улыбается

Тренер сборной России по гандболу Алексей Алексеев сравнил методы работы бывшего и нынешнего наставников женской команды — Евгения Трефилова и Амброса Мартина. На прошедшем в Японии чемпионате мира по гандболу сборная России завоевала бронзу. За весь турнир россиянки потерпели лишь одно поражение — в полуфинале с голландками.

«У каждого свой подход, Трефилов за счёт ругани вытаскивал, Мартин через улыбку заставляет, улыбается. Там кнут, здесь пряник, главное — чтобы работало.

Гандбол становится всё быстрее и быстрее. Мартин больше внимания уделяет тактике, теоретически объясняет, что хочет видеть в игре. Внимание больше к теории, видеопросмотрам. Тактика всегда одна — забить больше, пропустить меньше», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В августе Трефилов, под руководством которого женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, был вынужден покинуть свой пост по состоянию здоровья. Он перенёс операцию на сердце.

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