ФГР отправит запрос о сохранении квалификации на ОИ в Астрахани, несмотря на санкции ВАДА

Федерация гандбола России (ФГР) планирует отправить запрос в Международную федерацию гандбола (IHF) о сохранении Астрахани в качестве места, которое примет женскую олимпийскую квалификацию 19-22 марта 2020 года. Основание — санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запрещающие проведение крупнейших соревнований в России, не должны касаться предолимпийского турнира.
«На прошедшем в Японии чемпионате мира я пообщался на эту тему с президентом IHF Хасаном Мустафой, — цитирует президента ФГР Сергея Шишкарёва корреспондент „Чемпионата“ Евгений Слюсаренко. — Изначально речь шла о том, что запланированную квалификацию в Астрахани придётся переносить, так как ВАДА на ближайшие четыре года запретило проведение крупных соревнований на территории России. Однако с тех пор было дано уже несколько разъяснений, что эти санкции касаются только крупнейших событий — Олимпиад и чемпионатов мира и никак не могут затрагивать олимпийский квалификационный турнир. В ближайшее время мы планируем отправить запрос в IHF, чтобы получить официальную позицию международной федерации.
Безусловно, мы рассчитываем, что справедливость восторжествует и квалификация пройдёт в Астрахани, как это изначально и планировалось. Дома, как говорится, и стены помогают, и фактор своих трибун будет, возможно, одним из ключевых. Оба наших главных соперника — Сербия и Венгрия — крайне опасны, любой нюанс и любая ошибка могут сработать не в твою пользу. В любом случае, где бы ни прошёл турнир, мы обязаны биться за попадание на Олимпиаду. В статусе бронзовых призёров чемпионата мира об ином нельзя и думать».
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