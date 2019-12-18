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Шишкарёв: до ОИ-2020 найдём для женской команды профессионального переводчика с испанского

Шишкарёв: до ОИ-2020 найдём для женской команды профессионального переводчика с испанского
Другие / Гандбол 0

Одним из выводов прошедшего чемпионата мира по гандболу среди женских команд в Кумамото, где сборная России под руководством испанского специалиста Амброса Мартина завоевала бронзовые медали, стала необходимость появления в команде профессионального переводчика. Такое мнение высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

«Я внимательно наблюдал за поведением команды и работой тренерского штаба на протяжении всего периода подготовки к чемпионату мира и непосредственно на играх мирового первенства. Буду честен: мне не показалось идеальным взаимодействие тренера с игроками — особенно в ключевые моменты, которые, например, были во время полуфинала с голландками. И тут вопрос не квалификации нашего испанского главного тренера — в ней как раз сомнений не было и нет. Дело в банальном языковом барьере. По моим наблюдениям, девушки не понимают чуть ли не половину того, что говорит им Мартин. Есть такая проблема, и её надо признать.

А как можно управлять командой, особенно в критические минуты, если тренер не может донести до игроков свою мысль? И очевидно, что за оставшиеся полгода до Олимпиады ни специалист не выучит русский, ни девушки — испанский или хотя бы английский. Значит, надо решать вопрос кардинально — искать и находить профессионального синхрониста со знанием спортивной специфики. Мы этим займёмся. Очевидно, что существующая сейчас в команде система перевода работает неудовлетворительно», — передаёт слова Шишкарева корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

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