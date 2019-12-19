Лесун: готов ехать на ОИ под нейтральным флагом. Это единственный шанс заработать

Олимпийский чемпион 2016 года, многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью Александр Лесун оценил возможность выступления на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. 9 декабря исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Я собираюсь поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Боксёры, может быть, могут себе позволить не ехать, но пятиборцы не зарабатывают, как боксёры. Для нас единственный шанс где-то заработать — это Олимпийские игры. Это вообще очень важные соревнования, их не бывает в жизни много. И тратить себя, класть всю свою жизнь, а потом не ехать — это по меньшей мере странно. Думаю, много молодых спортсменов, смотря на то, что сейчас происходит, уже начинают задумываться о смене гражданства. По крайней мере, слухи такие ходят.



Практически любую сферу деятельности у нас можно разобрать. Вот у нас снимается огромное количество фильмов, у которых огромные бюджеты. Ну и что, они классные? Огромные денежные средства уходят непонятно куда. Спорт воспитывает патриотизм. Когда ты стоишь на пьедестале, когда играет гимн, за эти 15 минут ты буквально кладёшь всю жизнь. Всё остальное — дивиденды, доходы — это всё уже второстепенно, третьестепенно. Первостепенно — встать на пьедестал и услышать гимн. Да, это развивает патриотизм не только у спортсменов, но и зрителей. Многие смотрят — и многие гордятся.



Я чувствую, что от меня ждут результата, на всех стартах. Мы всё-таки выступаем за страну — и хотим, чтобы наша страна нами гордилась. Мы ведь прекрасно понимаем, что мы, грубо говоря, ничего не делаем — не создаём ракеты, не строим дома, железные дороги. По сути спортсмены питаются за счёт налогоплательщиков. Поэтому когда ты едешь на соревнования, тебе действительно хочется показать результат, чтобы какой-нибудь дядя Ваня из глухой сибирской деревни гордился — и нами, и своей страной, и результатами. Чтобы он понимал, куда уходит кусочек налогов», — цитирует Лесуна «Медуза».

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

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