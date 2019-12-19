Ан пропустит чемпионат России по шорт-треку из-за обострения травмы
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан не примет участие в чемпионате России в многоборье, который будет проходить в Коломне. Спортсмен откажется от участия из-за проблем с коленом.
«Виктор пропустит чемпионат России. Это связано с обострением старой травмы колена», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Союз конькобежцев России.
Чемпионат России будет проходить с 20 по 22 декабря.
На первом этапе Кубка мира, проходившем в Солт-Лейк-Сити (США), Ан завоевал две серебряные медали в индивидуальных соревнованиях. Также россиянин выиграл золотые медали в мужской и смешанной эстафетах.
Южнокореец Ан принял российское гражданство в декабре 2011 года. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал три золотые медали.
Виктор Ан ещё не принял решение об участии в Олимпийских играх 2022 года
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