Ан пропустит чемпионат России по шорт-треку из-за обострения травмы

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан не примет участие в чемпионате России в многоборье, который будет проходить в Коломне. Спортсмен откажется от участия из-за проблем с коленом.

«Виктор пропустит чемпионат России. Это связано с обострением старой травмы колена», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Союз конькобежцев России.

Чемпионат России будет проходить с 20 по 22 декабря.

На первом этапе Кубка мира, проходившем в Солт-Лейк-Сити (США), Ан завоевал две серебряные медали в индивидуальных соревнованиях. Также россиянин выиграл золотые медали в мужской и смешанной эстафетах.

Южнокореец Ан принял российское гражданство в декабре 2011 года. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал три золотые медали.