Тетюхин: от криков «Россия не виновна» ничего не поменяется

Олимпийский чемпион 2012 года, генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал решение ВАДА об отстранении России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Пока это всё только фантики, дальше может быть хуже. Единственный шаг в этой ситуации — выполнять условия, быть чистыми спортсменами. От того, что ты говоришь, что Россия не виновна, кричишь налево и направо, ничего не поменяется. Конечно, какой-то политический подтекст во всём в этом может быть, но спорт и политика уже многие-многие годы взаимосвязаны», — цитирует Тетюхина «Медуза».

Тетюхин также оценил финансирование спорта в России.

«Практически во всех странах государство играет важную роль в спорте, принимает важные решения. Это везде, это норма — прославление своей страны. И да, без поддержки государства многим видам спорта развиваться крайне сложно.



Чтобы в российский спорт начал приходить бизнес, нужно, чтобы была хоть какая-то отдача, какие-то преференции — государство должно идти навстречу тем людям, которые действительно помогают спорту. Пока у нас такого нет. У нас, насколько я знаю, ни один вид спорта не приносит особой прибыли. Волейбол так точно. Спонсоры есть, есть и государственные, и частные компании. Причём больше частных. Но как у нас сейчас в спорт приходят спонсоры? Либо кто-то их очень сильно просит, либо сам руководитель компании любит именно этот вид спорта и хочет ему помочь от души. С точки зрения прибыли её просто нет», — сказал Тетюхин.

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