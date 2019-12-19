Чен: награждение Колобкова выглядит как троллинг

Чемпионка мира в закрытых помещениях 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала вручение ордена Александра Невского министру спорта России Павлу Колобкову. Как пояснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, Колобков был награждён за успешное проведение чемпионата мира по футболу.
«Уместна ли эта награда Колобкову? Нет. Я к Павлу очень хорошо отношусь, он великолепный спортсмен. Он очень приятный парень, великолепный спортсмен. Но сегодняшняя ситуация… Я понимаю, что его можно наградить за другое, он достоин любых наград. Но в сегодняшней ситуации это выглядит как троллинг, реально. Может, стоило сделать это сразу после чемпионата мира или уже после Олимпиады в Токио, если он будет на своей должности. Это вызывает огромные вопросы, об этом говорят и в профессиональной среде. Это шокирует», — сказала Чен в эфире программы A-Team на радио «Эхо Москвы».
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