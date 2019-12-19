Путин оценил возможность лишения России чемпионата мира по волейболу

Президент России Владимир Путин оценил возможность лишения страны права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года в свете решения ВАДА от 9 декабря.
«Я думаю, что нет. Ведь ВАДА не запретила проводить эти соревнования. Повнимательней почитаем, что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить их. Чемпионат Европы же всё равно будет, я недавно ведь встречался с руководителем УЕФА, и он прямо сказал: «Билеты проданы». ВАДА же им не вернёт деньги за билеты. Ерунда. И, повторюсь, думаю, что и чемпионат по волейболу пройдёт.
Надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе и арбитражного суда, а тогда мы и поймём, в каком положении мы находимся. Российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята, они ещё не раз порадуют нас своими блестящими победами», — сказал Путин на большой пресс-конференции.
9 декабря ВАДА отстранило Россию на четыре года от крупнейших международных соревнований за манипуляции с данными Московской лаборатории.
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