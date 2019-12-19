МОК лишил украинского тяжелоатлета золотой медали Олимпиады в Лондоне

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотой медали Игр 2012 года в Лондоне, сообщает официальный сайт МОК. Спортсмен обязан вернуть полученные за победу награду, диплом и значок.
В декабре 2018 года IWF опубликовала результаты перепроверки допинг-пробы спортсмена, взятой на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В пробе атлета был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Тогда спортсмен был временно отстранён от соревнований.
На Олимпиаде в Лондоне Торохтий завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг. Вторым стал Наваб Насиршелал (Иран), третьим — Бартломей Бонк (Польша).
По решению Международной федерации тяжёлой атлетики Алексей был дисквалифицирован на срок с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.
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